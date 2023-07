Petkoviqi i reagon Sveçlës: E quan “ekstremist”

Petar Petkoviq, drejtori të ashtuquajturës “Zyre për Kosovën”, në Qeverinë e Serbisë, i ka reaguar Xhelal Sveçlës, ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës, i cili të dielën ka deklaruar se “nuk është kundër popullit serb, por kundër planeve shoviniste të Serbisë”.

Pas kësaj deklarate, Petkoviq ishte i ashpër duke e quajtur Sveçlën si “ekstremist”.

“Qëllimi i vetëm i përpjekjeve obsesive të Sveçlës për të kriminalizuar serbët nga veriu i Kosovës është të justifikojë praninë e paligjshme të njësive të tij parapolicore në veri të Kosovës, ku ata terrorizojnë popullin serb ditë e natë. Duke folur për krimin, do të ishte mirë që Sveçla të largohej nga vetja dhe nga aktakuzat që janë ngritur me vite ndaj tij për sulmin me gurë ndaj pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, por edhe për përmbysjen e veturës së misionit të EULEX-it. Kështu që në vend të Sveçlës duke i sjellë serbët në mënyrë të paligjshme në njohuritë e supozuara të drejtësisë dhe të drejtave, ai së pari duhet të ndalojë së ikuri nga e njëjta e drejtë dhe drejtësi”, ka thënë Petkoviq.

Theksojmë se Serbia po reagon ashpër ndaj prezencës së Policisë së Kosovës në pjesën veriore të Kosovës.

Por Qeveria e Kosovës thotë se janë duke e ruajtur rendin duke arrestuar kriminelët në atë pjesë të vendit.