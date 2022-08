Petkoviqi i reagon SHBA-së: Serbët duan Asociacion me të gjitha kompetencat ekzekutive Drejtori i të ashtuquajturës Zyre për Kosovë në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, ka folur në emër të serbëve në Kosovë dhe ka thënë se ata kërkojnë themelim të Asociacionit me të gjitha kompetencat ekzekutive. “Serbët duan Asociacionin me të gjitha kompetencat dhe përgjegjësitë ekzekutive siç është rënë dakord në marrëveshjen e vitit 2013 në…