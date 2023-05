Petkoviqi: Formimi i Asociacionit nuk varet nga Kurti Kryenegociatori i Serbisë në bisedimet me Kosovën, Petar Petkoviq ka folur edhe njëherë për formimin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Një ditë para takimit që pritet të mbahet në Bruksel, Petkoviq është shprehur se formimi i Asociacionit nuk varet nga Kurti. ‘’Kurti nuk ka asnjë bazë për të dalë me dëshirat dhe pikëpamjet…