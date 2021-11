Petkoviq takon Lajçakun në Bruksel, insiston që prioritet i diskutimit të jetë Asociacioni

Sipas raportimeve thuhet se Petkoviq ka instituar që prioritet i diskutimeve të sotme të jetë Asociacioni i komunave me shumicë serbe.

Pas bisedimeve dypalëshe ndërmjet Lajçak dhe Petkoviq, një delegacion i ekspertëve serbë do të bisedojnë me ndërmjetësuesin e BE-së për dialogun.

Takime të veçanta në mes delegacionit të Kosovës dhe ndërmjetësuesve të Bashkimit Evropian janë caktuar të zhvillohen nga ora 11:00 deri në ora 12:00, transmeton lajmi.net.

Ndryshe për Tanjug nga përfaqësuesit në Bruksel është thënë se pas përfundimit të bisedimeve dypalëshe do të merret vesh nëse përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë do të ulen së bashku në tavolinë dhe të kuptohet saktësisht se çfarë do të jetë në agjendën e bisedimeve të sotme.

Duhet përkujtuar që ditë më parë presidenti serb, Aleksandar Vuçiq që Asociacioni duhet të jetë me patjetër prioritet në bisedimet Kosovë-Serbi./Lajmi.net/