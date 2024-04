Petkoviq: Takimi në Bruksel për dinarin përfundoi pa marrëveshje

Kryenegociatori i Serbisë, Petar Petkoviq, ka thënë se takimi i sotëm me delegacionin e Kosovës në Bruksel ka përfunduar pa marrëveshje për përdorimin e dinarit.

Pas raundit të sotëm të dialogut, ai iu tha gazetarëve se Beogradi ka bërë absolutisht gjithçka për të gjetur një zgjidhje për vendimin rreth dinarit.

“Ne dolëm me një propozim konstruktiv, ai propozim u vlerësua nga Brukseli, gjegjësisht (përfaqësuesi i BE-së për dialog, Miroslav) Lajçak, si një bazë solide për vazhdimin e bisedimeve, e cila edhe një herë tregoi se ne jemi palë që kujdesemi për zgjidhje përfundimtare”, shtoi ai.

Siç tha Petkoviq, delegacioni i Kosovës, nuk ka komentuar propozimet e BE-së, dhe kjo “tregon se nuk kanë dëshirë të gjejnë zgjidhje për çështjen e dinarit”.

Petkoviq paralajmëroi se me të arritur në Beograd do të caktojë siç theksoi një takim me përfaqësuesit e Quintit të cilëve do t’ua prezantojë propozimet e Beogradit.