Petkoviq: Sjelljet e Bislimit ishin skandaloze

Kryenegociatori serb, Petar Petkoviq, është deklaruar për mediat pasi ka dalë nga takimi në Bruksel me kryenegocatorin e Kosovës, Besnik Bislimi.

Ai ka thënë se sjelljet e Bislimit kanë qenë skandaloze dhe se situata rreth dialogut është e vështirë.

Ai pretenduar se Beogradi në anën tjetër është përgatitur për takimin, me ekspertë dhe propozime.

“Bislimi që erdhi vetëm dhe kur duhej të diskutonte për çështje të rëndësishme, si formimi i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe, çështjet e të pagjeturve, liria e lëvizjes, çështjet që kanë të bëjnë me jetën, dhunën institucionale të Kurtit, nuk deshi të japë përgjigje konkrete dhe u përpoq t’i jepte kuptim rrjedhës së bisedës me ndërhyrje të ndryshme”, ka thënë Petkoviq.