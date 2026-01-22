Petkoviq pas takimit me Bislimin: Serbia insiston në Asociacion
Petar Petkoviq, kryenegociator i palës serbe në dialogun Kosovë – Serbi, pas takimit në Brukseë të ndërmjetësuar nga emisari i BE-së, Peter Sorensen, u deklarua për media se Beogradi insiston “që sa më shpejtë të formohet Asociacioni”.
Këto qëndrime tha ai t’i ketë pasur karshi Peter Sorensenit, të cilit i ka kërkuar nisjen e bisedimeve për “Statutin e Asociacionit”.
Për dakordimin për funksionalizimin e Komisionit për Personat të Pagjetur, Petkoviq pretendoi se kanë qenë gati pë funksionalizim qysh në dhjetor.