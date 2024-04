Petkoviq me ankesa: Në vend të sanksionimit, Kosova po shpërblehet Kryenegociatori serb në dialogun me Kosovën, Petar Petkoviq, ka pretenduar se “Kosova para 4000 ditësh ka marrë përsipër formimin e Asociacionit, gjë që nuk e ka bërë deri më sot”. Gjithashtu ai tha se “në vend të futjes së sanksioneve është shpërblyer me hapjen e perspektivës për anëtarësim në disa organizata ndërkombëtare”. “Prishtina 4000 ditë…