Petkoviq-Konjufcës: Ke të drejtë kur e cilëson Rashiqin joserb, Kurti e futi atë në parlament

Kryenegociatori serb për dialogun Kosovë-Serbi, Petar Petkoviq ka reaguar pasi kryeparlamentari i Kosovës, Glauk Konjufca tha se Vetëvendosje do ta formoj Qeverinë vetëm me pakicat joserbe.

E për këtë, Petkoviq thotë se Konjufca ka të drejtë kur Rashiqin e cilësoi si “joserb”, shkruan lajmi.net.

“Glauk Konjufca thotë se qeveria e dytë e Kurtit u formua me “pakicat joserbe” dhe se ky është sërish synimi i Kurtit. Për herë të parë, Konjufca ka të drejtë, pasi e ka cilësuar Rashiqin si përfaqësues joserb. Kurti e dinte mirë se çfarë po bënte kur, me votat e shqiptarëve, e futi Rashiqin me mashtrim në parlament!”, ka shkruar Petkoviq në “X”.

“Siç e keni parë, Qeveria Kurti 2 u formua në bashkëpunim me minoritetet joserbe. Ky është qëllimi ynë, sepse ka pasur ndikim pozitiv në Kosovë, duke parandaluar Listën Serbe, që operon nën ndikimin e Beogradit, që të ketë pushtet vendimtar, siç kishte në qeveritë paraprake”, tha Konjufca për institutin dhe median online me seli në Itali, Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.

Postimi i plotë i Petkoviqit në “X”: