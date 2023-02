Petkoviq i reagon Bislimit: Asociacioni s’do të jetë organizatë joqeveritare Drejtori i të ashtuquajturës Zyra për Kosovën në Serbi, Petar Petkoviq ka deklaruar se Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk do të jetë një organizatë joqeveritare. Sipas tij, institucionet e Kosovës po përpiqen të reduktojnë rëndësinë e Asociacionit. “Ata po përpiqen me këmbëngulje ta reduktojnë në nivel të një organizate joqeveritare, megjithëse është e…