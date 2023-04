Petkoviq: Guximi i Vjosa Osmanit për të folur për shkeljet e Marrëveshjes së Brukselit është absurd

Përmes një reagimi në Twitter, ai e ka kundërshtuar presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani.

‘’Kur Vjosa Osmani përmend shkeljet e marrëveshjes së Brukselit, ajo me siguri i referohet Asociacionit të komunave me shumicë serbe. Obligimet e Prishtinës në këtë marrëveshje, gjenden në 6 paragrafët e parë të marrëveshjes edhe sot, 10 vite pas, por rezultatet janë zero”, ka shkruar Petkoviq.

When @VjosaOsmaniPRKS mentions violations of the Brussels Agreement, she probably refers to Community of Serb Municipalities in K&M. Obligations of PR in that regard were described in the first 6 paragraphs of the agreement and to this day, 10 years later, the result is ZERO. 1/2 https://t.co/V4iWzcJ8XA

— Петар Петковић (@PetkovicPetar) April 24, 2023