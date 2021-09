Petkoviq tha se thirrja e Kurtit për nevojën e lidhjeve më të forta me Shqipërinë është e pakuptimtë, sepse sipas tij, nëse ai me të vërtetë do ta dëshironte një gjë të tillë, do ta mbështesë nismën “Open Balkan”, e nuk do ta refuzonte atë.

Më tej, ai e ka paralajmëruar bashkësinë ndërkombëtare, duke thënë se para se të jetë vonë, ta ndalë rrugën e ekstremizmit të Kurtit, dhe të ushtrojë presion më të madh për të tërhequr falangat nga veriu i Kosovës.