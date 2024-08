Petkoviq: Edhe kur SHBA dhe anëtarët tjerë të QUINT-it paralajmërojnë qartë, Kurti shkel dialogun dhe idenë e normalizimit

Drejtori i të ashtuquajturës Zyre për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, ka thënë sonte se deklarata e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti se ura në Ibër duhet të hapet dhe se nuk ka diskutim për këtë temë – tregon qartë se ai dëshiron vetëm luftë. dhe provokimin e një konflikti me pasoja të mëdha.

“Shpresoj që tani të jetë e qartë për të gjithë, veçanërisht në komunitetin ndërkombëtar, se kush është Albin Kurti – zjarrvënës ballkanik që dëshiron të ketë konflikt dhe të shkaktojë kaos në rajon”, tha Petkoviç në një deklaratë me shkrim.

Ai shton se Kurti asnjëherë nuk ka qenë i interesuar për dialog, sepse sipas tij, politika e tij është Kosova e pastër etnikisht, e pastruar nga serbët.

Petkoviq po ashtu theksoi se e vetmja gjë që Kurti ka bërë në dy vitet e fundit dhe ajo që po bën edhe sot janë lëvizjet e dhunshme dhe të njëanshme që synojnë dëbimin dhe persekutimin e popullit serb nga Kosova.

“Hapja e njëanshme e urës nga pikëpamja e sigurisë është një lëvizje jashtëzakonisht e rrezikshme me të cilën Kurti dëshiron të çojë në një konflikt. si dhe BE-ja dhe KFOR-i, paralajmërojnë qartë se çështja e urës mund të zgjidhet vetëm në dialogun e Brukselit dhe në asnjë mënyrë tjetër, Kurti po e shkel në mënyrë më të tmerrshme dialogun dhe idenë e normalizimit”, ka theksuar Petkoviq, shkruan Kosovoonline, transmeton Gazeta Express.

Nëse Kurti është i vetëm apo ka mbështetje të heshtur, thotë ai, do të tregohet më së miri në temën e urës.

“Kurti mund të marrë çfarëdo vendimi që do, por përderisa KFOR-i është fizikisht i pranishëm në urë dhe nuk lejon hapjen e saj, ura as nuk do të hapet. Prandaj ne vetëm mund t’i besojmë Kfor-it se do t’i përmbahet fjalën e thënë publikisht dhe se nuk do të lejojë zbatimin e planeve të çmendura dhe të rrezikshme të luftës të Kurtit”, ka përfunduar Petkoviq.