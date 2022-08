Petkoviq: Do të kërkojmë zgjidhje kompromisi në Bruksel, nuk lejojmë anulimin e dokumenteve serbe Drejtori i së ashtuquajturës Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, Petar Petkoviq, ka thënë se sa i përket vendimit për reciprocitet në dokumente, do të kërkojnë zgjidhje kompromisi në Bruksel. Për televizionin serb ‘Tv Pink’ ai është shprehur se Beogradi nuk do të lejojë që të anulohen dokumentet serbe. Nuk ka më lëshim të…