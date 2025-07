Petkoviq bisedon me ambasadorin rus për arrestimin e Popoviqit Drejtori i Zyrës për Kosovën në Qeverinë serbe, Petar Petkoviq, ka biseduar me ambasadorin e Rusisë në Beograd, Aleksandar Bocan-Harchenko, lidhur me arrestimin nga autoritetet në Kosovë të Igor Popoviqit. Petkoviq, gjatë bisedës me ambasadorin rus, siç ka njoftuar kabineti i tij, “ka theksuar shqetësimin e fuqishëm të Beogradit” për shkak të arrestimit të Popoviqit,…