Petkoviç: Policia e Kosovës ka arrestuar një serb në pikën kufitare në Jarinjë Përfaqësuesi i Serbisë në dialogun me Kosovën, Petar Petkoviç po pretendon se një shtetas serb me emrin Branko Banjac është arrestuar sot në pikën kufitare në Jarinjë. Ai përmes një postimi në Twitter thotë se Banjac është arrestuar por me pas është liruar për arsye së është arrestuar gabimisht. “Branko Banjac, i cili u arrestua…