“Peshkimi” i deputetëve nga Kurti, Haziri: Ky është “prostitucion politik”

Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, kryeministri në detyrë dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti, ka nisur konsultimet me përfaqësues të partive politike të pakicave për formimin e qeverisë së re.

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka caktuar 15 prillin si datën e seancës konstituive të Kuvendit, ndërsa Kurti po synon të sigurojë mbështetjen e nevojshme për krijimin e kabinetit të ri qeveritar.

Në këtë kuadër, të mërkurën, Kurti është takuar me kryetaren e Partisë së Re Demokratike (NDS), Emilija Rexhepi, njëherësh zëvendëskryeministre në detyrë, si dhe me kryetarin e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë nga komuniteti serb, Nenad Rashiq, ministër në detyrë për Komunitete dhe Kthim. Të dy shprehën gatishmërinë për të vazhduar bashkëpunimin me LVV-në.

Pos këtyre Kurti ka bërë një sërë takimesh, ndërsa u raportua se kishte darkuar edhe me kryetarin e Nismës, Fatmir Limaj.

Megjithatë, këto lëvizje të Kurtit janë kritikuar ashpër nga partitë opozitare.

Nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Lutfi Haziri, i ka cilësuar përpjekjet e Kurtit për të siguruar vota individuale nga deputetët si “prostitucion politik”.

“M’i marrë deputetët e zgjedhur sot për një votë, për çfarëdo vote qoftë ai, është prostitucion politik. I shoh si prostitucion politik… M’u lidh për një proces, për një votë, për një rast”, ka deklaruar Haziri në emisionin “Politiko”.

Ndërkohë, LDK-ja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) kanë përjashtuar mundësinë e bashkëqeverisjes me LVV-në.

Në anën tjetër, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) dhe Nisma Socialdemokrate nuk kanë vendosur vija të kuqe për një koalicion të mundshëm.

Asnjëra nga partitë nuk ka numrat e mjaftueshëm për të formuar e vetme qeverinë, ndërsa LVV-ja shpreson të arrijë 61 votat e nevojshme duke përfshirë edhe përfaqësues nga komunitetet joshumicë, të cilat kanë 10 ulëse të garantuara në Kuvend.

Megjithatë, Lista Serbe me nëntë deputetë mbetet jashtë përllogaritjeve për koalicion nga partitë shqiptare.