Pesë vjetori i transformimit të FSK në ushtri, Maqedonci: Të gatshëm për ta përmbushur misionin

Janë bërë pesë vite që nga kalimi i ligjeve që mundësoi transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në ushtri.

Ministri Ejup Maqedonci ka shkruar se ky ndryshim është arritur falë punës së jashtëzakonshme të ushtarëve por edhe bashkëpunimit të ngushtë me shtetet e NATO-s.

“Do të vazhdojmë tranzicionin e FSK-së në ushtri me kapacitete të plota, e gatshme për të përmbushur misionin e saj vital të garantimit të sigurisë për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës dhe mbrojtjen e integritetit të territorit të saj, me synim ruajtjen e paqes, stabilitetit dhe ofrimin e kontributit përtej kufirit gjeografik të shtetit tonë, integrimin në strukturat euro-atlantike si aleat me peshë i partnerëve tanë duke kaluar nga konsumues të sigurisë në ofrues të saj”.