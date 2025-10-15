Pesë vite burg kosovarit të paraqitur si babai i 13 foshnjave për të marrë ilegalisht pasaporta britanike
Një emigrant nga Kosova, Petrit Musa, 38 vjeç, është dënuar me pesë vjet burg nga Gjykata Penale në Londër për krijimin e aplikimeve mashtruese për pasaporta britanike në emër të 13 foshnjave shqiptare, me të cilat nuk kishte fare lidhje farefisnore.
Musa përdori lejen e pacaktuar të qëndrimit që kishte në Mbretërinë e Bashkuar që nga viti 2021 për të siguruar shtetësi britanike për fëmijët, të cilët u paguan shuma të konsiderueshme parash bandës kriminale që e rekrutoi atë.
Sipas prokurorëve, ai kishte kryer aplikime mashtruese midis qershorit 2022 dhe tetorit 2024, duke u prezantuar si babai i foshnjave me data lindjeje të dyshimta të afërta.
Foshnjat ishin fëmijë të nënave shqiptare që kishin udhëtuar ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe kishin paguar për shërbimin e bandës.
Musa arriti të shlyente borxhin prej mbi 40 mijë paundësh përmes të ardhurave nga mashtrimi dhe vazhdoi të përfitonte para, ndërkohë që në telefonin e tij u gjetën selfie me sasi të mëdha parash dhe depozita të konsiderueshme në bankë pranë Qendrës Tregtare Westfield.
Prokurori Oliver Pateman deklaroi se skema ishte “relativisht e sofistikuar” dhe roli i Musës, edhe pse i kufizuar në aplikimin për pasaporta, ishte thelbësor për suksesin e saj.
Avokati i tij, Patrick Maggs, tha se Musa nuk kishte nxjerrë pjesën më të madhe të fitimeve, të cilat i merrnin drejtuesit e bandës, dhe se ai ishte “vetëm fytyra e skemës”.
Gjykatësi James Thomas pranoi se Musa nuk ishte truri i organizatës, por theksoi se ai përfitoi shuma të konsiderueshme nga mashtrimi./Telegrafi