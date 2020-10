Pesë ushqime qe duhet ti hani çdo ditë

Dieta jo gjithmonë do të thotë të heqësh diçka, nganjëherë do të thotë të shtosh diçka të re. Por çfarë të shtoni? Teresa Fung, profesoresh në departamentin e të ushqyerit në Harvard e shpjegoj për Health Harward, transmeton lajmi.net.

Më poshtë është lista e saj e pesë opsioneve të ekuilibruara që ajo thotë se duhet të hani çdo ditë ose të paktën sa më shpesh të jetë e mundur.

Salmon

Ky peshk vajor është i pasur jo vetëm me proteina të shëndetshme por edhe me acide yndyrore omega-3. Ai gjithashtu ju siguron vitaminë D për ndërtimin e kockave. Ngrënja e salmonit çdo ditë do të ishte e vështirë për shumicën e njerëzve. Në vend të kësaj synoni ta hani të paktën një herë në javë.

Lakrat e Brukselit

Këto topa të vegjël të gjelbërt, të cilët duken si mini-lakra, janë të dendura në lëndë ushqyese dhe me pak kalori. Ato ofrojnë një grup të vitaminave, duke përfshirë vitaminën A, vitaminën C, vitaminën K, kaliumin dhe folatin. Lakrat e Brukselit kanë përbërje bioaktive, të tilla si antioksidantë, të cilat janë kimikate që ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të qelizave brenda trupit tuaj. Sa i përket shijes lakrat e Brukselit mund të jenë një zgjedhje e diskutueshme, sepse ato janë të hidhura.

Boronicat

Këto manaferra me ngjyrë të errët kanë shumë antioksidantë, veçanërisht vitaminë C, thotë Fung. Boronicat gjithashtu ofrojnë një dozë të mirë të vitaminës A dhe fibrave. Ndërsa shumica e dyqaneve ushqimore do të mbledhin boronicë gjatë gjithë vitit, mund t’i zëvendësoni me ndonjë frutë tjetër me ngjyrë të errët si shegët ose qershitë nëse boronicat nuk janë në stinë.

Arra

Arrat jo ​​vetëm që janë mbushëse, por gjithashtu sigurojnë një sasi të vajrave të shëndetshëm, proteinave dhe vitaminës E. Zgjidhni çdo lloj arrash: bajame, arra, madje edhe kikirikë, ose hani një grusht arra të përziera. Thjesht sigurohuni që ato janë të pakripura, thotë Fung. Por mbani në mend këto janë një ushqim me shumë kalori.

Kos i thjeshtë

Ky trajtim i butë ju jep një dozë probiotikësh, të cilët janë baktere të shëndetshme që ndihmojnë në mbajtjen e zorrëve tuaja duke punuar si duhet. Kosi është një ushqim i pasur me lëndë ushqyese që ushqen trupin tuaj me proteina, kalcium, magnez, vitaminë B12 dhe disa acide yndyrore kryesore për të cilat trupi juaj ka nevojë për të qëndruar i shëndetshëm. “Problemi me kosin me shije është se disa prej markave atje kanë shumë sheqer”, thotë Fung. Hidhni disa boronica për ëmbëlsi të shtuar ose shtoni arra për shije. /Lajmi.net/