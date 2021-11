Pesë shtetet që dhanë më shumë leje qëndrimi për kosovarët vjet

Kjo është bërë e ditur sipas një grafiku të fundit të publikuar nga Eurostat.

Në total vendet e Bashkimit Evropian kanë lëshuar 31 mijë e 654 leje qëndrimi për qytetarët nga Kosova.

E para renditet Gjermania me 15 mijë e 895 leje qëndrimi të lëshuara, pas saj është Kroacia me 4 mijë e 488, e treta në listë është Sllovenia me 3 mijë e 904, e katërta renditet Franca me 1 mijë e 577 dhe e fundit është Italia me 1 mijë e 388, shkruan Telegrafi.

Sipas Eurostat, në vitin 2020, Polonia dha 598.000 nga 2.2 milionë lejet e qëndrimit për herë të parë të dhëna në BE për qytetarët jo-BE (26%). Polonia u pasua nga Gjermania (313 000, ose 14%) dhe Spanja (312 000, ose 14%).