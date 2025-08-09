Pesë raste të dhunës në familje raportohen në tri komuna të Kosovës

Policia e Kosovës ka evidentuar pesë raste të dhunës në familje në komunat Prishtinë, Lipjan dhe Deçan. Në kryeqytet janë raportuar dy raste ku viktima ishin gra. Në një rast, një grua u sulmua fizikisht nga bashkëshorti, ndërsa në tjetrin ajo raportoi dhunë psikike nga vjehrri. Në të dy situatat nuk pati persona të lënduar…

Lajme

09/08/2025 09:25

Policia e Kosovës ka evidentuar pesë raste të dhunës në familje në komunat Prishtinë, Lipjan dhe Deçan.

Në kryeqytet janë raportuar dy raste ku viktima ishin gra. Në një rast, një grua u sulmua fizikisht nga bashkëshorti, ndërsa në tjetrin ajo raportoi dhunë psikike nga vjehrri. Në të dy situatat nuk pati persona të lënduar dhe procedurat ligjore janë duke u zhvilluar në mënyrë të rregullt, raporton lajmi.net

Në Lipjan, një grua u sulmua nga bashkëshorti dhe vjehrrit. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, ajo u sistemua në një strehimore.

Ndërkohë, në Deçan u raportuan dy incidente. Në njërin rast, një burrë deklaroi se u sulmua fizikisht nga vëllai i tij, i cili aktualisht është në arrati. Në rastin tjetër, një burrë u arrestua pasi ushtroi dhunë ndaj dy prindërve të tij nën ndikimin e alkoolit.

Të gjitha rastet janë duke u trajtuar nga institucionet përkatëse të drejtësisë./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 9, 2025

Përleshje fizike në Gjakovë, tre persona arrestohen – dy vajza përfundojnë...

Lajme të fundit

Përleshje fizike në Gjakovë, tre persona arrestohen –...

I riu që dyshohej për vrasjen e studentes, gjendet i vdekur në burg në Itali

Po gjuante për kafshë të egra, 53-vjeçari vret...

Kjo është gjendja e pritjeve për hyrje dhe dalje tek Dheu i Bardhë