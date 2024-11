Pesë pikat kyçe të fjalimit të parë sot të Donald Trump, vëmendje mori deklarimi për Elon Musk

Në orët e para të mëngjesit, Donald Trump vendosi që t’u drejtohet përkrahësve të tij në Florida.

Trump gjatë fjalimit të tij ndër të tjerash deklaroi se është falënderuar ndaj amerikanëve që i mundësuan atij të jetë presidenti i 47-të i Amerikës.

Trump ka shpallur fitoren e tij të zgjedhjeve, anipse i duhen edhe tri vota të tjera.

Pikat kyçe për të cilat foli Trump në këtë deklarim të parë ishin këto:

Trump falënderoi votuesit: Dua të falënderoj popullin amerikan ëpr nderin e jashtëzakonshëm që u zgjodha president ii juaj i 47-të

Ai tha se e kishte fituar votën popullore: Amerika më ka dhënë një mandat të paprecedentë dhe të fuqishëm

JD Vande doli të jetë një zgjidhje e mirë: Trump lavdëroi kandidatin e tij për zv/president, i cili tha se Trump sapo kishte bërë kthimin më të madh politik në historinë amerikane

Elon Musk është një gjeni: Një pjesë e fjalimit të Trump iu kushtua miliarderit të teknologjisë, për të cilin Trump tha se është djalë i mrekullueshëm

RFK Jr do ta “bëjë Amerikën të shëndetshme përsëri”: Trump duket se sugjeroi Robert F Kennedy Jr – ish-kandidati i pavarur presidencial, i cili ka një histori të mbështetjes së teorive të pabaza të konspiracionit rreth vaksinave – do të ketë një rol në lidhje me kujdesin shëndetësor në administratën e tij. Kennedy u tërhoq nga gara në gusht për të mbështetur Trumpin, -in./Lajmi.net/