Pesë persona kapen me armë gjuetie pa leje në Leposaviq
Policia e Kosovës ka njoftuar se pesë persona janë kapur në fshatin Berberishte të Leposaviqit me gjashtë armë gjuetie për të cilat nuk kishin leje apo autorizime të nevojshme.
Personat janë shoqëruar në Stacionin Policor të Leposaviqit, janë intervistuar në prani të avokatëve dhe më pas janë liruar në procedurë të rregullt.
Në lidhje me rastin është njoftuar edhe Prokurori i Shtetit, ndërsa armët janë sekuestruar dhe ndaj tyre është inicuar rasti për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës.
Sipas Policisë, armët dhe materialet e sekuestruara përfshijnë: 5 pushkë gjuetie, 1 pushkë e llojit Karabinë, 69 fishekë të kalibrit 12 mm për pushkët e gjuetisë, 17 fishekë të kalibrit 7.64 mm për pushkën Karabinë, Katër rrethatore-mbajtëse për fishekë dhe dy fletë armësh të RSFJ-së dhe një leje gjuetie të shtetit të Serbisë.
Policia apelon te qytetarët që të mos dalin në gjueti pa lejen adekuate dhe thekson përkushtimin e saj në zbatimin e ligjit.