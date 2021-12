Pesë lojtarët që mund të largohen nga Arsenal në afatin dimëror

“Tani është një fazë e re ku ne fillojmë të rindërtojmë ekipin, ne marrim një drejtim shumë të qartë se si duam të ecim përpara me klubin”, tha ish-kapiteni i Topçinjve javën e kaluar.

Spanjolli ka dëbuar lojtarë më parë dhe do ta bëjë këtë përsëri pasi Arsenali do të kërkojë të ngulitë identitetin e ri që do t’i nxjerrë ata nga thellësia e mediokritetit dhe do të kthehet në krye të tabelës.

Mesut Ozil dhe Matteo Guendouzi kanë dëshmuar të gjithë nga dora e parë se ka pak vend për keqpërdorime në regjimin e Artetës dhe Pierre-Emerick Aubameyang është i fundit që ndjeu zemërimin e trajnerit.

Pierre-Emerick Aubameyang

32-vjeçarit iu hoq kapiteni pas shkeljeve të fundit disiplinore dhe mund të lihej jashtë në të ftohtë derisa të kthehej nga detyra e Kupës së Kombeve të Afrikës me Gabon.

Vendimi e ka lënë Artetën pa një kapiten dhe duke u mbështetur në grupin e tij drejtues – i cili përfshin Alexandre Lacazette dhe Granit Xhaka – ndërsa e ardhmja e Aubameyang është vënë në dyshim.

Edhe nëse Arsenali vendosi të linte sulmuesin të largohej, gjetja e një ekipi të gatshëm për të paguar pagat astronomike është pengesa e madhe.

Barcelona është cilësuar si një destinacion i mundshëm, por gjigantët e La Ligës janë në mes të një krize të madhe financiare, e cila është përkeqësuar vetëm nga pandemia e koronavirusit.

Një tjetër vend i mundshëm për Aubameyang është Juventusi, i cili është në kërkim të një sulmuesi për të kompensuar deficitin e golit të lënë nga Cristiano Ronaldo.

Opsioni tjetër në tryezë është që ish-kapiteni të kompensojë shkeljet duke ulur kokën, duke u stërvitur fort dhe duke u kthyer në librat e mirë të trajnerit.

Ish-sulmuesi i Borussia Dortmund ka ende 18 muaj të mbetur në marrëveshjen fitimprurëse që nënshkroi pas heroizmave në FA Cup vitin e kaluar, por duke gjykuar nga mënyra se si Arteta i ka trajtuar keqbërësit në të kaluarën, Aubameyang mund të ketë vulosur fatin.

Nicolas Pepe

Nënshkrimi rekord i Arsenalit, Nicolas Pepe, ka bërë pak për t’i provuar klubit se ia vlente 72 milionë funte.

Reprezentuesi i Bregut të Fildishtë ka shfaqur shkëlqime më parë, por ato fragmente kanë ardhur duke u zvogëluar në frekuencë pasi nuk mund të fitojë as një vend në ekip.

Me Bukayo Saka-n, Emile Smith Rowe-n dhe Gabriel Martinelli-n përpara tij në renditje, Pepe ka bërë vetëm pesë startime në Premierligë këtë sezon dhe është në rrezik të zbehet në plan të dytë.

Çdo përpjekje për t’u përshtatur me natyrën e shpejtë të nivelit të lartë të Anglisë mund të jetë pranuar në sezonin e parë ose të dytë, por 26-vjeçari duhet të jetë në ‘kulmin e fuqive’ në mandatin e tretë.

Duke pasur parasysh nivelin e konkurrencës për pozicionet sulmuese në skuadrën e Artetës, dhe pa futbollin evropian, Pepe mund ta kishte të vështirë të rifitonte vendin para fundit të sezonit.

Pastaj bëhet fjalë për një vendim nga lojtari dhe klubi për të vazhduar marrëdhënien e tyre të punës, ose të bien dakord se nuk ka funksionuar dhe të vazhdojnë përpara.

Kur u pyet se pse nuk ka zgjedhur kohët e fundit anësorin, Arteta tha: “Duhet të përpiqem të marr vendimin bazuar në atë që shoh çdo ditë. Nico është me të vërtetë i gatshëm të ndihmojë ekipin. Realiteti është se në pozicionin që ai luan, Bukayo është aty dhe ka qenë fantastik”.

Ainsley Maitland-Niles

Ainsley Maitland-Niles është një tjetër që po vuan shumë nga mungesa e kohës së rregullt të lojës, pavarësisht disa momenteve premtuese në fillim të sezonit.

I diplomuari i akademisë shkoi në mediat sociale gjatë verës për të shprehur ankesat për një lëvizje të bllokuar, që ishte huazimi te Everton.

Është e qartë se Maitland-Niles dëshiron të luajë në mesfushë dhe të mos jetë njeriu i dobishëm i vendosur si mbrojtës i krahut dhe krahu që ishte më parë.

Kjo dëshirë është plotësuar nga Arteta, e cila i ka besuar 24-vjeçarit në qendër të parkut në shumë raste, me një shfaqje dominuese në fitoren 1-0 ndaj Watford, pika kryesore e fushatës deri tani.

Por zhurmat e lojtarit që është i pakënaqur me menaxherin dhe klubin janë shfaqur edhe një herë, me Maitland-Niles të lidhur me Romën që thuhet se është ‘irrituar’ që premtimi për më shumë futboll në ekipin e parë nuk është realizuar.

Në fund të fundit, në moshën që ka, mesfushori duhet të luajë dhe megjithëse mund ta ketë këtë shans kur lojtarë si Thomas Partey dhe Mohamed Elneny të shkojnë në detyrën e Kupës së Kombeve të Afrikës në janar, por e ardhmja afatgjatë nuk duket e garantuar.

Bernd Leno

Edhe pse sugjeroi se atij nuk iu dha asnjë arsye pse u largua për Aaron Ramsdale në fillim të sezonit – gjë që menaxheri i tij e kundërshtoi – Bernd Leno ka qenë i mëshirshëm në humbje.

Ramsdale ka pranuar se marrëdhënia e tij me homologun më me përvojë është krejtësisht e shëndetshme pavarësisht se e ka zhvendosur atë në ekip.

“Për momentin, unë e kam fanellën, por ai është perfekt me mua çdo ditë dhe më pëlqen ta kem me vete”.

Ndërsa Arteta dëshiron që dy portierë kryesorë të konkurrojnë për të njëjtin vend, realiteti është se një lojtar i kalibrit të Lenos nuk do të dëshirojë të jetë ‘portier i Kupës për një kohë të gjatë.

Sidoqoftë, Arsenali mund të vendosë të përforcojë më shumë talentet e 20-vjeçarit Arthur Okonkwo, ose të ketë një rezervë më të vendosur përpara se të mendojë për të lënë Leno të largohet.

Reprezentuesi gjerman, i cili ishte nënkampionati për çmimin e ‘Lojtarit të Sezonit të klubit në vitin 2020’, do të ishte një humbje, por mund të përfundojë duke pësuar të njëjtin fat si lojtari si ish bashkëlojtari, Emiliano Martinez.

Eddie Nketiah

Eddie Nketiah duket i destinuar të largohet nga Arsenali, pavarësisht se i ndihmoi Gunners në gjysmëfinalet e Carabao Cup me het-trikun kundër Sunderland.

Me 22-vjeçarin në vitin e fundit të kontratës, siç qëndrojnë gjërat, ka të drejtë të negociojë me klube të huaja për një transferim falas nga 1 janari.

Edhe pse Nketiah dëshiron më shumë kohë për të luajtur, Arteta dëshiron të mbajë të diplomuar në akademinë e Topçinjve.

“Edi e di se sa shumë më pëlqen, sa e vlerësoj dhe do të doja që të qëndronte në klub”, tha Arteta së fundmi.

“Ai e do shumë klubin dhe arsyeja është se dëshiron të luajë më shumë futboll dhe kjo është një arsye e vërtetë”./Lajmi.net/