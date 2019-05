Pesë kandidatë për rektor të Universitetit të Prizrenit

Kandidati Kadri Kryeziu ka thënë se nëse zgjedhet rektor i UPZ-së, do të punojë që ky universitet të pavarësohet.

“Po ashtu prioriteti im do të jetë hapja e masterit dhe doktoratës për të gjitha drejtimet, si dhe Fakulteti i Mjekësisë”, tha Kryeziu për “PrizrenPress”

Ndërkaq, kandidati tjetër, Naser Pajaziti tha se nuk është në Kosovë.

“Jam në një udhëtim zyrtar, prandaj e kam të pamundur të hënën [dita kur mbahet intervistimi] me qenë në Prizren. Unë i kam informuar me kohë për këtë vizitë. Mirëpo ata më kanë lajmëruar me vonesë. Mendoj, se qëllimisht janë ngutur që të më nxjerrin nga gara”, tha Pajaziti.

Ndërkaq, Ismet Temaj, i cili aktualisht është ushtrues detyre i UPZ-së, nuk e ka hapur telefonin.

Universiteti i Prizrenit nga muaj maji i viti të kaluar ka mbetur pa rektor.

Zgjedhja e rektorit të ri të UPZ-së, Ismet Temaj ishte kontestuar nga ish-rektori, Ramë Vataj, duke e quajtur të paligjshëm.

Ai pretendonte se kundërkandidati i tij, Temaj, ishte përzgjedhur në mënyrë të parregullt, pasi nuk kishte anëtarë të mjaftueshëm të Këshillit Drejtues në kohën e votimit.

Rasti përfundoi në Gjykatën Themelore të Prizrenit, i cili pezulloi përzgjedhjen.

Këshilli Drejtues, ndërkaq në dhjetor të vitit të kaluar pati zgjedhur Ismet Temajn për ushtrues detyre të rektorit të UPZ-së. Po ashtu, në këtë mbledhje Këshilli Drejtues ka anuluar vendimin e datës 22.05.2018 për zgjedhjen e rektorit.

Intervistimi i kandidatëve mbahet të hënën (nesër).