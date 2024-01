Përzierja e Kurtit në zgjedhje në RMV, kryeministri tregohet cinik: Thotë se kjo i kontribon demokracisë

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili është edhe kryetar i Lëvizjes Vetëvendosje, parti e cila është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, ka thënë se partia e tij nuk është e regjistruar si subjekt politik në RMV.

Ai gjithashtu tha se nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut.

“Vetëvendosja nuk është e regjistruar në Maqedoninë e Veriut. Ne kemi aktivistë, kemi zyrtarë të subjektit tonë politik në Kosovë që vijnë nga Maqedonia e Veriut, mirëpo këtu nuk kemi qendër të Vetëvendosjes formalisht të regjistruar, andaj edhe ne si Lëvizje Vetëvendosje nuk është që marrim pjesë këtu”, deklaroi Kurti.

I pyetur nëse partitë politike shqiptare duhet të kenë kandidat të tyre për president në RMV, Kurti tha se për këtë duhet të vendosin qytetarët, por edhe vetë partitë politike në Maqedoninë e Veriut.

“Dëshirë që të ketë pjesëmarrje sa ma të lart në zgjedhje, sepse kjo i kontribuon demokracisë. Ne e dimë që regjistrimi i fundit i popullsisë, përfshirë edhe mërgatën, i ka nxjerrë shqiptarët me një përqindje prej 29%, nëse nuk gaboj dhe natyrisht që duhet të vendosin ata vetë se a do të ketë kandidat dhe kush do të jetë ai ose ajo”, theksoi Kurti.