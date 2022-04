Përzgjedhësi i Kosovës në futsall, Arben Simtiçiu u shpreh i lumtur pas fitores

Golat e Drilon Maxharraj dhe Meriton Salihu i dhuruan fitoren e parë dhe shumë të rëndësishme kombëtares së Kosovës në futsall, për ndeshjet kualifikuese në Botëror.

Pas fitores foli edhe përzgjedhësi i kombëtares së Kosovës, Arben Simitçiu.

Ai u shpreh i lumtur me fitoren.

“Jam shumë i lumtur për fitoren e sotme sepse këtë e kemi pritur kohë të gjatë. Kjo është fitorja e parë në kualifikimet për Botëror”, tha përzgjedhësi i Kosovës, përcjell lajmi.net.

Arbeni përgëzoi lojtarët, pasi sipas tij kanë përmbushur detyrat e tyre.

“I uroj djemtë sepse kanë qenë faktorët kryesor për fitoren e sotme. Ata i kanë përmbushur detyrat taktike që i kanë pasur nga unë deri në fund për çka i përgëzoj” vazhdoi ai.

Përzgjedhësi i Kosovës këtë fitore ia dedikojë Agim Ademit, pasi ky i fundit është rizgjedh kryetar i FFK-së.

“Gjithashtu këtë fitore duam t’ia dedikojmë presidentit Ademi për mandatin e ri, por edhe tifozëve tanë dhe tërë Kosovës”, tha ai.

Kosova me nëntë prill do të luajë ndaj Armenisë dhe me 11 prill kundër Skocisë./Lajmi.net/