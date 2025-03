Përzgjedhësi i Islandës thotë se Kosova ka lojtarë që luajnë në ekipe të mira në Evropë

“Është shumë me rëndësi të paraqitemi mirë në ndeshjet si mysafirë. Të luash jashtë shtëpisë është gjithmonë sfiduese. Kosova ka mbështetje të madhe nga tifozët dhe luan në një stadium të madh”.

“Edhe pse ndeshja e parë në Prishtinë nuk do të vendosë gjithçka, ne duhet të sigurojmë një rezultat pozitiv. Fitorja do të më bënte të lumtur, barazimi do të ishte i pranueshëm, por mbi të gjitha dua të shoh një paraqitje të mirë”, ka potencuar më tej Gunnlaugsson.