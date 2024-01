Përvjetori i rënies së Zahir Pajazitit e të tjerëve, deputetja Zejnullahu: S’mund të ketë gëzim të mjaftueshëm, ish-liderët po gjykohen në Hagë

Sot bëhen 27 vjet nga rënia heroike e Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahut dhe Edmond Hoxhës.

Deputetja e PDK-së, Floretë Zejnullahu e cila njëherësh është edhe familjare e Hakif Zejnullahut tha se ndjenjat në këtë ditë i ka të përziera.

Ajo tha se s’mund të ketë krenari të mjaftueshme përderisa ish-liderët e UÇK-së po gjykohen në Hagë.

“Për neve si familje është një ditë krenarie po edhe ditë dhimbje gjithashtu. Ndjenjat në këtë ditë janë të përziera gjithmonë, po gjithashtu në këtë ditë sot mas 27 vjetëve ndjejmë dhimbje dhe mërzi për shkak se bashkëluftëtarët e tyre po përballen me drejtësinë, me një burg politik në Hagë…Nuk mund të ketë as krenari apo gëzim të mjaftueshëm pa pasë edhe një epilog të mirë të kësaj çështjeje”, tha ajo për lajmi.net.

E një tjetër familjar në një ceremoni të organizuar për dëshmorët, tha se ata janë vendosur në piedestalin më të lartë.

“Normal që e kemi një boshllëk sot. Jemi pak të prekur sepse këta nuk janë në mesin tonë. Nuk arritën me e shiju këtë liri dhe shtetndërtim, por megjithatë jam krenar dhe këta, jo vetëm këta po të gjithë ata që kanë sakrifikue për këtë vend dhe këtë popull, janë në piedestalin më të lartë sepse i përkasin një periudhë të lavdishme të historisë”, tha ai.