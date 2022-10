Përveç Kurtit edhe Osmani pranon sot Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën Përveç kryeministrit Albin Kurti, edhe presidentja Vjosa Osmani, do të takohet me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian, Tomas Szunyog. Në takim, ashtu sikur Kurti, edhe Osmani, do të pranojë Raportin për Kosovën të këtij viti të Komisionit Evropian, shkruan lajmi.net. Takimi do të zhvillohet në Kabinetin e Presidentes nga ora 16:30 “Në orën 16:30,…