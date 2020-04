Përveç koronavirusit, SHBA-të rrezikohen edhe nga tornadot

Kryetari i Monroe, tha se qyteti i tij u dëmtua nga tornadot e dyshuara të dielën, gjithashtu, raporton CNN, transmeton lajmi.net.

Me motin e vështirë që po paraqitet në pjesën më të madhe të Juglindjes, Guvernatori i Mississippi Tate Reeves ka postuar në Twitter se “është një ditë e rrezikshme për Mississippin”.

“Ju lutemi, merrni seriozisht stuhitë e ditës së sotme. NWS sapo nxori një paralajmërim solemn, të rrallë: një orë tornado” PDS “(Veçanërisht e Rrezikshme) për veriun qendror verior deri në ora 8 të mëngjesit. Ju lutemi merrni masa paraprake për ta mbajtur familjen tuaj të sigurt”, shkroi në llogarinë e tji tutje Reeves. /Lajmi.net/

Well today started out interesting. Got woke up by the city's emergency sirens going off because of a tornado. Yes we took shelter immediately and it's since passed. Just an interesting way to start the day. pic.twitter.com/QOUtqISQhf

— Rita_Foxx (@Rita_Foxx) April 12, 2020