Ky numër kaq i madh i atyre që kanë shkuar për t’u vaksinuar atje ka shkaktuar edhe tollovi, teksa Seferi ka thënë se aty ka parë edhe kosovarë, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se për momentin janë mbi 10 mijë persona në panairin në Beograd.

“per momentin mbi 10 mije veta ne panair te Boegradi per vaksina…dy avion nga Shqiperia…pash nga Kosova madje njeri masken e pat me yje dhe nga Maqedonia…pra jo 2 ose 3 por mbi 1000”, ka shkruar ai. /Lajmi.net/