​Përurohet Klinika e Ortopedisë me investim 2.8 milionë euro: Dy pacientë në një dhomë, klimatizim e mekanizëm të thirrjes

Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës sot është përuruar Klinika e re e Ortopedisë, për të cilën u tha se është me kushte moderne dhe ndikon në uljen e listës së pritjes për pacientët.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia tha se kjo klinikë bashkëkohore ka gjithsej 22 dhoma e 44 shtretër dhe tani e tutje qytetarët do të kenë mundësi të marrin shërbimet më moderne mjekësore.

Vitia theksoi se kostoja e ndërtimit të këtij objekti është rreth 2.8 milionë euro.

“Një klinikë moderne me rreth 3 mijë 500 metra katror e me 22 dhoma e 44 shtretër që do të thotë se kemi nga dy pacientë në një dhomë, dhoma me klimatizim e mekanizëm të thirrjes për infermierë dhe mjekë, dhoma për regjistrim të secilit mjekë dhe infermierëve që vjen në kontroll pas thirrjes së pacientëve…Jam jashtëzakonisht i lumtur që kjo klinikë moderne me gjithë këto investime që diku janë rreth 2.8 milionë euro tash po hapet dhe është në shërbim të pacientëve që do t’i marrin këto shërbime në këto kushte moderne”, tha ai.

Ministri, Vitia potencoi se investimet në këtë klinikë do të ndikojnë të ketë ulje në listën e pritjes, për çka u zotua se shumë shpejtë do të nis ofrimi i shërbimeve ortopedike edhe në spitalet regjionale.

“Janë katër salla operative ku tri nga to do të përdoren vazhdimisht, ndërsa njëra nga sallat do të përdoret ekskluzivisht për operacionet elektive për të zvogëluar listën e pritjes dhe natyrisht ky investim përveç shërbimit shumë më të mira, më moderne dhe më korrekte që do të marrin qytetarët e Kosovës do të mundësoj edhe uljen e listës së pritjes një problem tashmë që shumë vite në Klinikën e Ortopedisë për këtë lloj operacionesh dhe me punën e vazhdueshme që do ta bëjë Klinika e Ortopedisë tani me investimet që jemi duke i bërë edhe në spitalet regjionale për aktivizimin e këtyre operacioneve në spitale regjionale ne jemi të bindur që shumë shpejtë kjo listë e pritjes do të pësoj një rënie shumë substanciale. Shumë shpejtë do të fillojmë edhe me këso investimesh edhe në spitalet regjionale në mënyrë që edhe pacientët nga viset tjera nga Kosova të kenë mundësi të njëjtat shërbime t’i marrin edhe afër qyteteve të tyre”, tha ai.

Drejtori i Klinikës së Ortopedisë, Xhavid Gashi u shpreh se pacientët e repartit të Ortopedisë që janë në Klinikën e Kirurgjisë nga java e ardhshme do të zhvendosen në ambientet e reja të kësaj klinike.

Ai u shpreh optimistë se në vitin e ardhshëm do të rinovohet edhe Klinika Ortopedike ku aktualisht është funksionale dhe në shërbim të pacientëve.

“Në bllokun operativ ka vazhduar gjithnjë, ndërsa zhvendosja e pacientëve sepse e kemi një pjesë në klinikat e vjetra tek Klinika e Kirurgjisë zhvendosja e pacientëve bëhet prej javës tjetër sepse janë në proces programet operative të tyre që të mos pengohet puna në pjesën operative prej javës tjetër pacientët do të zhvendosën këtu”, theksoi ai.

E sa i takon pjesës së vjetër ku deri më sot ka qenë duke operuar Klinika Ortopedike sipas ministrisë të Shëndetësisë, Arben Vitia do të shfrytëzohet për vendosjen e pacientëve të klinikave që do të rinovohen në vijim.

“Do të mbetet e zbrazët po them kushtimisht do të investimet dhe problemet që i kemi pasur gjatë investimeve, transformimeve dhe punimeve në disa reparte e klinika që i keni parë gjatë këtij viti ku ka qenë një sfidë jashtëzakonisht se nuk kemi pas ku t’i zhvendosim derisa janë bërë këto transformime ajo do të jetë një pjesë ku pastaj pacientët në klinikat e ardhshme që do të transformohen do ta kenë mundësinë që do të zhvendosën në atë pjesë”, u shpreh Vitia.

Ministri i Shëndetësisë, Arben Vitia u shpreh se me veprimet që po marrin deri në fund të vitit do të jetësohet shërbimi IFV në sektorin publik shëndetësor.

“Pajisjet e IFV-së janë duke u montuar.. Ka ardhur për përditësimin e ri ku do të futen edhe barnat për IVF për barna në listën esenciale dhe kjo e përmbyll komplet ciklin që deri në fund të vitit ky shërbim kaq i nevojshëm për qiftet edhe gratë në Kosovë të merret edhe në shëndetësinë publike”, theksoi ministria Vitia.

Lidhur me konferencën e Federatës Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, që është paralajmëruar për sot e ku pritet të paraqiten pakënaqësitë e punëtorëve shëndetësorë, kreu i këtij dikasteri theksoi se si Qeveri kanë bërë hapa pozitivë si në rritjen e pagës ashtu edhe tek krijimi i kushteve më të mira të punës.

“Në aspektin e rritjes së pagave përmirësim të kushteve, aparaturës dhe infrastrukturës ne mendojë që kemi bërë dhe po vazhdojmë të bëjmë aq sa duhet. A janë bërë të gjitha natyrisht jo kishte me qenë arrogancë nëse them se janë bërë të gjitha, mirëpo e mira është se se të gjitha këto janë në plane dhe të gjitha këto janë duke u realizuar”, u shpreh ministri i Shëndetësisë.