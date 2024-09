Personi që u intervistua për rastin Banjska është liruar

Personi që u intervistua nga Policia e Kosovës në stacionin e Mitrovicës së Jugut për rastin Banjska është liruar.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar edhe zëvendësdrejtori i policisë për veriun, Veton Elshani.

“Personi pas intervistimit është liruar” ka thënë Elshani.

Ndryshe disa orë më parë u interveistua personi në fjalë.

Të njëjtën e pati konfirmuar Elshani i cili tha se personi në fjalë është në interes për rastin Banjska.

“Një person me interes në lidhje me rastin Banjska është duke u intervistuar në stacionin policor jug. Pas intervistimit i njëjti do të lirohet”/Lajmi.net/