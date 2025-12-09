Personi që u gjet dje pa shenja jete në Prizren ishte 78 vjeçar
Një person është gjetur pa shenja jete dje rreth orës 08:30 në një lokal të përdorur si banesë rrugën “Edit Durham” në Prizren.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës në Prizren, Shaqir Bytyqi ka thënë se viktima ishte 78 vjeçar, shtetas i Shqipërisë dhe i Kosovës.
“Me datën 08.12.2025, rreth orës 08:30, policia është njoftuar se në rrugën “Edit Durham” , në Prizren, në një lokal të përdorur si banesë, është gjetur pa shenja jete një person mashkull, 78-vjeçar, shtetas i Shqipërisë dhe i Kosovës. Policia ka dalë në vendngjarje, është njoftuar prokurori dhe, me urdhër të prokurorit përgjegjës, trupi i pajetë është dërguar në IML në Prishtinë. Policia ka filluar hetimet e rastit si “Hetim i vdekjes””, ka thënë Bytyqi për lajmi.net. /Lajmi.net/