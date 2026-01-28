Personi që dyshohet se u vetëvra në Veternik ishte kandidat për deputet nga radhët e AAK-së
Një person është gjetur sot pa shenja jete në një veturë në Veternik. Bëhet fjalë për Hekuran Hoxha nga Gjakova. Ai ishte kandidat i AAK-së në zgjedhjet e fundit raporton Periskopi. Lidhur me këtë rast, Zëdhënësi i policisë së kosovës për rajonin e Prishtinës Enis Pllana tha për Indeksonline se viktima është gjetur i vdekur…
Lajme
Një person është gjetur sot pa shenja jete në një veturë në Veternik.
Bëhet fjalë për Hekuran Hoxha nga Gjakova. Ai ishte kandidat i AAK-së në zgjedhjet e fundit raporton Periskopi.
Lidhur me këtë rast, Zëdhënësi i policisë së kosovës për rajonin e Prishtinës Enis Pllana tha për Indeksonline se viktima është gjetur i vdekur në një automjet dhe se vdekjen e tij e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendngjarje.
“Rreth orës 15:00 kemi pranuar informatën se një person pa shenja jete gjendet në një automjet në Veternik në Prishtinë. Vdekjen e viktimës (mashkull) e ka konstatuar ekipi mjekësor në vend ngjarje. Policia në koordinim me prokurorin e shtetit ka nisur një hetim mbi vdekjen si dhe po vazhdon me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore dhe të ekzaminimit, që do të ndihmonin hetimin e ngjarjes si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”, ka thënë Pllana.
Personi i cili është gjetur pa shenja jete, dyshohet se ka bërë vetvrasje./Lajmi.net/