Personi në fotografi po kërkohet nga Policia për vjedhje

Policia e Prishtinës kërkon ndihmë nga qytetarët në identifikimin dhe ofrimin e informatave për personin e shfaqur në fotografi. I dyshuari kërkohet për vepren penale "Vjedhje", raporton Policia e Kosovës. "Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes…

Lajme

02/10/2025 21:39

Policia e Prishtinës kërkon ndihmë nga qytetarët në identifikimin dhe ofrimin e informatave për personin e shfaqur në fotografi.

I dyshuari kërkohet për vepren penale “Vjedhje”, raporton Policia e Kosovës.

“Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected]”, shkruhet në postimin e Policisë në Facebook.

