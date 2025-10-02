Personi në fotografi po kërkohet nga Policia për vjedhje
Policia e Prishtinës kërkon ndihmë nga qytetarët në identifikimin dhe ofrimin e informatave për personin e shfaqur në fotografi.
I dyshuari kërkohet për vepren penale “Vjedhje”, raporton Policia e Kosovës.
“Të nderuar, për çdo informatë që mund të çojë në identifikimin e tij, ju lusim të kontaktoni policinë në numrin e telefonit: 192 ose përmes emailit: [email protected]”, shkruhet në postimin e Policisë në Facebook.