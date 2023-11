Personat që shpërthyen bankomatin në Gjilan kishin veturë me targa të Serbisë Policia e Kosovës ka dhënë detaje për sulmin me mjet shpërthyes ndaj bankomatit të TEB-it në Gjilan. Në një komunikatë për media, policia bën me dije se nga persona të maskuar dhe të armatosur me armë të gjata është sulmuar me mjet shpërthyes bankomati i bankës TEB në Gjilan. Sipas dëshmitarëve dy persona jashtë veturës …