Personat e zhdukur, Borrell: Marrëveshja do të miratohet në takimin e ardhshëm Kurti-Vuçiq Një hap tjetër në kuadër të dialogut është ndërmarrë së fundi. Madje kjo ka të bëjë me një prej çështjeve më të ndjeshëm për Kosovën, atë të të pagjeturve. Shefi i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian, Joseph Borrell sot ka informuar se në mes Kosovës dhe Serbisë është arritur pajtueshmëria në lidhje me çështjen…