“Personalisht nuk kam vija të kuqe – Kurti ofendoi, nënçmoi, ndërtoi murin kinez”, Quni për koalicionin e mundshëm LDK-VV

Anton Quni nga Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), ka thënë se ai personalisht nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik shqiptar në Kosovë.

Por, ai thotë se vijat e kuqe, madje edhe “murin kinez’ e ndërtoi lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti.

Duke iu referuar ofendimeve të Kurtit ndaj partive politike, përfshirë edhe LDK-së, Quni tha se Kurti nuk la më hapësirë komunikimi apo bashkëpunimi.

“E kam thënë personalisht nuk kam vija të kuqe, jo vetëm me LVV, por me asnjë parti. Nuk do të duhej, asnjë personalitet, apo parti politike me ngrit vija të kuqe brenda spektrit politik shqiptar.Nëse janë ngritur vijat e kuqe, ato i ka ngritur LVV, apo kryetari i kësaj partie Albin Kurti. Perveç përformancës, abuzimeve, nënçmimeve, ofendimeve. Në momentin kur shpallën rezultatet ofendimi që del në atë adrenalinën, ai jo thjesht që ngriti një vijë të kuqe, por e ndërtoi murin kinez – një hendek të madh për LDK-në” u shpreh Quni në T7.