Persona të panjohur ia vënë zjarrin disa hektarëve me mjedër, dredhëza e arra, Policia heton rastin në Lloshkobare të Ferizajt
Policia e Kosovës ka njoftuar se persona të panjohur i kanë vënë zjarrin pronës se dy viktimave meshkuj kosovarë, ku janë djegur rreth tre hektarë me mal, pesë hektarë mjedër, katër hektarë me dredhëza dhe një hektar me arra.
Rasti ka ndodhur në fshatin Lloshkobare të Ferizajt, të mërkurën në ora 16:30.
“Raportohet se persona të panjohur i kanë vënë zjarrin pronës se dy viktimave meshkuj kosovarë, ku janë djegur rreth tre hektarë me mal, pesë hektarë mjedër, katër hektarë me dredhëza dhe një hektar me arra, që janë djegur në tërësi”, thuhet në raport.
Rasti është duke u hetuar.