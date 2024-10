Persona të panjohur hyjnë me forcë në një lokal në veri, vjedhin gjësende në vlerë mbi 300 euro Një rast i rëndë vjedhjeje ka ndodhur para katër ditësh në Mitrovicë të Veriut. Një person ka raportuar se se persona të pa njohur, me forcë kanë depërtuar në lokalin e tij dhe kanë vjedhur gjësende (rroba) me vlerë rreth 313 euro. Siç bëhet e ditur në njoftimin e policisë, rasti është duke u hetuar.…