Persona të panjohur hedhin shishe me lëndë djegëse drejt një shtëpie në Prishtinë Persona të panjohur kanë hedhur një shishe plastike me lëndë djegëse (dyshohet benzinë) me ç’rast e njëjta është ndezur dhe ka dëmtuar murin e rrethojës së një shtëpie. Sipas Policisë, rasti ka ndodhur në rrugën “Rifat Krasniqi”, në Prishtinë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë përkatëse policore. Rasti është nën hetime. SHKAKTIM I RREZIKUT…