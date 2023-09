“Persona me maska e të armatosur në Manastirin e Banjskës” Dioqeza e Prizrenit del me njoftim Dioqeza Rashkë-Prizren ka lëshuar një reagim lidhur me vrasjen e pjesëtarit të Policisë së Kosovës dhe plagosjen e dy të tjerëve. Ata kanë kanë shprehur ngushëllime për familjen e policit dhe kanë thënë se duhet bërë gjithçka për ta ruajtur qetësinë. ”Dioqeza e Rashko-Prizrenit dënon ashpër sulmin e fundit të ndodhur mëngjesin e sotëm në…