Përshëndetuni me Mercedesin AMG të ri, duket tejët sportiv

View this post on Instagram

Leaked !! Mercedes AMG GTR Black Series! What do you think ? #mercedes #amg #blackseries #amggt #leaked #spyphoto #spyphotos #spyshot #spyshots #erlkönig #mercedesbenz #beast #carporn #instacar #carinstagram @motor1com @carscoop @motorpuntoes @caradvice @autoblog @carbuzz Source: Instagram/ Internet