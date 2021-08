Në Cetinje të Malit të Zi kanë protestuar sot mbi 10000 qytetarë me flamuj kombëtar te Malit të Zi kundër shugurimit të kreut të Kishës Ortodokse Serbe Joanikije. Ata kanë porositur qe këtë akt e konsiderojnë si provokim e përdhosje te Malit të Zi dhe të malazezëve që dhe nuk do ta lejojnë me as një çmim shugurimin e tij në Cetinje.

Ata përsëri akuzuan Kishën Ortodokse Serbe se mohoi kombin, gjuhën, shtetin dhe kishën malazeze.