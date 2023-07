Përsëri temperatura përvëluese: Ky është parashikimi i motit për nesër Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar se edhe gjatë ditës se nesërme do të mbajë mot me diell dhe vapë. Në njoftimin e IHMK’së bëhet e ditur se, temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 15-18 gradë celsius, ndërsa ato maksimale ndërmjet 33-36 gradë celsius. “Të dielen mot kryesisht me diell dhe me vapë. Në fushat…