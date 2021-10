“Për’puthen” sërish ka nis me debate të ashpra.

Por kësaj radhe ndodhi një përplasje mes Argjendit dhe Julit, dy konkurrentë që janë mjaft të përfolur, shkruan lajmi.net.

Juli ishte i pari që i tha Argjendit se e përmend me neveri derisa ky i fundit nuk e toleroi dhe u kap me fjalë me Julin.

Përplasja mes dy cunave shkoi aq thellë sa nuk munguan as ofendimet më të rënda.

Ku Argjendi mes të tjerash i tha Julit se e kaluar jote nuk të ka lënë keq vetëm emocionalisht por edhe psiqikisht./Lajmi.net/