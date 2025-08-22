Përplasjet vazhdojnë, Gërvalla kundër-replikë Qunit: Komandant, ku e le besnikërinë ndaj Tahir Zemajt e shumë të tjerëve

22/08/2025 17:32

Polemikat mes deputetit të LDK-së, Anton Quni, dhe ministres në detyrë të Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla, kanë vazhduar pasi kjo e fundit fillimisht akuzoi Qunin se nuk e votoi për kryetare të Kuvendit.

Quni në një reagim iu përgjigj duke i thënë se i mbështet “vetëm ata që qëndrojnë besnikë edhe kur vështirësohen gjërat”.

Gërvalla ka bërë sërish replikë, duke thënë se besnikëria nuk matet në raport me “shefat e partisë dhe baballarët e koalicionit PDK-LDK-Lista Serbe”, por me “shokët dhe kolegët e vrarë pas shpine”.

Ajo i është drejtuar Qunit me pyetjen se ku e ka lënë besnikërinë ndaj figurave të vrara si Tahir Zemaj, Isuf Haklaj dhe Sebahate Tolaj, duke shtuar se ai e përmend këtë çështje vetëm kur afrohen zgjedhjet.

“Besnikëria nuk matet në raport me shefat e partisë dhe baballarët e koalicionit PDK-LDK-Lista Serbe, por në raport me shokët dhe kolegët e vrarë pas shpine. Komandant, ku e le besnikërinë ndaj Tahir Zemajt, Isuf Haklajt, Sebahate Tolajt e shumë të tjerëve? Apo e nxjerr nga sirtari vetëm kur është kohë votash?” ka shkruar Gërvalla në Facebook.

